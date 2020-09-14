‘Güvenlik önlemlerinin artırılması Rusların Türkiye’ye olan talebini azaltmadı’

Antalya’da uygulanmaya konan sokakta maske takma zorunluluğu ile gece yarısından sonra tüm müzik şovlarının ve diskoların yasaklanmasının Rusların tatilini Türkiye’de geçirme hevesini hiçbir şekilde etkilemediği belirtildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden yapılan açıklamada (ATOR), Antalya genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu ve gece saat 00.00'dan sonra müzik yayınının yasaklanmasının Rus turistlerin Türkiye’deki tatile olan talebini azaltmadığı ifade edildi.

Bazı seyahat acenteleri, yeni uygulamaların Türkiye’ye tatil rezervasyonlarında düşüşe yol açacağından endişeleniyordu. Ama neredeyse tüm operatörler rezervasyonlarda olumsuz eğilimin olmadığına dikkat çekiyor.

Seyahat Acenteleri Ağı Başkanı Aleksan Mkrtçyan’a göre, bu tür önlemler Rus turistleri korkutamaz.

Mkrtçyan, “Değerlendirmelerimize göre, Antalya kıyılarında tatil yapan Rusların yaklaşık yüzde 90’ı, tatilleri boyunca otel arazisinden neredeyse hiç çıkmıyor. En fazla otele iki adım ötede bir şeyler almaya gidiyorlar. Ama aslında her şey dahil sistemi varken buna bile ihtiyaçları yok” ifadesini kullandı.

Beş yıldızlı otellerin içinde de kuyumculardan tekstile, oyuncaklar güneş kremlerine kadar ihtiyaç duyabileceği her şeyin satıldığı butik ve mağazaların olduğunu hatırlatan Mkrtçyan, “İsterlerse denemeleri için deri ürünleri bile otele getiriliyor. Otellerin içinde, arazilerinde ve plajlarda kimse konuklardan açık havada maske takmasını talep etmiyor. Bu yüzden Antalya’ya getirilen sokakta maske takma zorunluğu da bu yüzde 90’ı etkilemiyor, onlar bunu hiçbir şekilde hissetmiyorlar” ifadesini kullandı.

Antalya’da maske takma zorunluğunun getirilmesinden sonra otellerde hiçbir şeyin değişmediğini otelciler de doğruluyor.

Alanya’daki otelcilerden biri, “Turistlerden plaj yolunda maske takmalarını isteyerek kendini güvene alan otelciler olabiliyor, ama bu münferit vakalar” dedi.

Türkiye otellerinde, gece yarısından sonra müzik yayının yasaklanmasının rezervasyonlarda azalmaya yol açmadığı gibi, aksine satışlara yardımcı olduğu kaydediliyor.

Moskova’daki seyahat acentelerinden birinin direktörü şunu dedi: “Türkiye’nin büyük ölçüde ailelerin gittiği bir ülke olduğu unutulmamalı. Otellerde gece yarısından sonra yüksek müzik sesi ve diskolar her zaman bu kontenjan için rahatsız edici bir faktördü, şikayet ve hatta skandallar kaynağıydı. Muhtemelen otellerin gelecekte bunu düşünüp bu kısıtlamayı kendi lehlerine kullanmaları gerekiyor”.