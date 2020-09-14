Rusya: İnsanlar Sputnik V'ye güveniyor, iki haftada 55 bin gönüllü test için kayıt yaptırdı

Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testleri için 40 bin gönüllü gerekirken sadece iki haftada 55 bin gönüllünün kayıt yaptırdığını belirten Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, bunun insanların aşıya olan güvenini ortaya koyduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dmitriyev, Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testlerine katılımla ilgili bilgi verdi.

"Sadece iki haftada Moskova'da 55 binden fazla gönüllü kayıt yaptırdı. Bu rakam, tescil sonrası klinik testleri için gereken 40 bin gönüllüden bile fazla. Bu yüksek katılım hızı, büyük ölçüde gönüllülerin Rus aşısının temelini oluşturan ve farklı ülkelerden uzmanlar tarafından defalarca test edilen insan adenoviral vektör platformunun güvenliğini ve verimliliğini anlamasından kaynaklanıyor" dedi.

İnsan adenovirüsü bazlı aşıların ve ilaçların güvenliğini doğrulayan 250'den fazla klinik araştırma gerçekleştirildiğini ve 75'ten fazla uluslararası yayın yapıldığını kaydeden Dmitriyev, "Uzmanlar, maymun adenoviral vektörlerin veya mRNA'nın yeni ve henüz kanıtlanmamış teknolojilerinin aksine, insan adenoviral vektör platformunun olası ciddi yan etkilerinin olmadığını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Test edilmemiş mRNA teknolojisine güvenen Pfizer ve Moderna şirketleri, sırasıyla nisan sonunda ve temmuz sonunda gönüllüleri kaydetmeye başlamalarına rağmen, 3. aşama klinik denemeleri için hala 30 bin kişiye ulaşamadı.

Maymun adenoviral vektör aşısı geliştiricisi AstraZeneca ise, iki ay içinde 30.000 ABD'li gönüllüyü testler için kaydetmeyi planlıyor.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.