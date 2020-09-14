Berlin’deki hastanede tedavisi süren Rus muhalif Navalnıy’in durumu iyiye gidiyor

Klinikten yapılan açıklamada, Aleksey Navalnıy’in durumunun giderek iyileştiği, hastanın solunum cihazından tamamen ayrıldığı, ayrıca giderek daha çok hareket ettiği ve artık yatağından kalkabildiği belirtildi.

20 Ağustos tarihinde Navalnıy'in Tomsk'tan Moskova'ya seyahat ettiği uçak, uçuş sırasında muhalifin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acilen Omsk'a inmiş, Navalnıy 1 no'lu acil yardım hastanesine kaldırılmıştı.

Rus doktorlar, Navalnıy’in kan şekerinde keskin bir düşüşe neden olan metabolik bir bozukluk teşhis etmişti, ancak Navalny'nin kanında ve idrarında hiçbir zehir bulunamamıştı.

Ertesi gün doktorlar, Navalnıy'in tedavi için Almanya'ya nakledilmesine izin vermişti. Cumartesi günü ise, Navalnıy ve eşi Yulia’yı taşıyan özel bir jet Omsk'tan Berlin'e uçmuş, Navalnıy, Berlin’deki Charite kliniğine yatırılmıştı.

Alman hükümeti eylül başında laboratuvar sonuçlarının Navalnıy’ın vücudunda, Noviçok grubundan zehirli bir maddeye rastlandığını açıklamıştı.

Kremlin yetkilileri ise buna karşılık Almanya’nın bu sonuca nasıl varıldığına dair somut bilgilerin kendilerine iletilmediğini açıklamıştı.

Bugünse Fransa ve İsveç'teki özel laboratuvarların Navalnıy'ın numunelerini yeniden analiz ettiğini belirten Almanya hükümeti, bu analizlerin Rus muhalifinin Noviçok maddesiyle zehirlendiğini doğruladığını ileri sürdü.

Alman istihbaratı BND'nin 1990'lardan beri Noviçok'a erişimi olduğu biliniyor. Ayrıca söz konusu kimyasal madde, İngiltere, ABD, İsveç, Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yaklaşık 20 Batı ülkesi tarafından incelenmişti.

Rusya, 1992 tarihli Devlet Başkanı Kararnamesi gereğince, kimyasal silahlar alanındaki çalışmaları durdurdu, 2017'de de bu tür maddelerin mevcut tüm stoklarını imha etti. Bu durum, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından da onaylandı.