Birinci talebine yanıt alamayan Rusya ısrarcı: Almanya'ya Navalnıy vakasıyla ikinci adli yardım talebi gönderildi

Berlin'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili ilk adli yardım talebine hâlâ daha yanıt vermediğini vurgulayan Rusya Başsavcılığı, Almanya'daki adli makamlardan bu vakayla ilgili adli yardım sunulması için yeniden talepte bulunduklarını açıkladı.

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Andrey İvanov, 1959 tarihli Avrupa Karşılık Adli Yardım Sözleşmesi'ne ve onun ek protokollerine istinaden Almanya'ya uluslararası adli yardım talebi gönderdiklerini belirtti.

İvanov, "Rus soruşturma makamı, yeni talebinde tedaviyi yapan doktorların ek açıklamalarının, Navalnıy'ın tedavisi ve izlenmesiyle ilgili bilgilerin ve belgelerin nüshalarının sunulmasını istedi. Alman partnerleriyle işbirliğine devam eden Rusya Başsavcılığı, adli yardım taleplerinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini umuyor" dedi.

Almanya'nın 27 Ağustos'ta sunulan adli yardım talebine hâlâ daha yanıt vermediğini de kaydeden İvanov, "Bununla birlikte, ilgili Alman kurumlarının temsilcilerinin basında yer alan açıklamalarına göre Charite kliniğinin inisiyatifiyle bir toksikoloji testi yapıldı ve bu testin sonuçları, Navalnıy'ın hastaneye kaldırılmasına yol açan durumların eksiksiz, objektif bir şekilde ve tüm taraflarıyla belirlenmesi için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.