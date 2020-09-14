Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Lukaşenko görüşmesinin detaylarını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun teke tek yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri, ticari ve ekonomik işbirliğini ele aldıklarını belirtti.

Rusya ve Belarus liderlerinin Soçi’de yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’nun görüşmesi Soçi’de sona erdi. Aslında ikisi oturdular ve neredeyse 4 saat boyunca sohbet ettiler. Görüşme teke tekti” diye konuştu.

Bu görüşme öncesinde Rus ve Belaruslu heyetlerin oldukça geniş görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Peskov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in Minsk’i ziyaret ettiğini, Belarus’tan Moskova’ya da çeşitli kurumlardan heyetlerin geldiklerini vurguladı ve ekledi:

“Bu nedenle liderler, sohbetlerini iki tarafın titiz çalışmasına dayandırdılar. Elbette öncelikle ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomik işbirliği ele alındı.”