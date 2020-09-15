Rus donanmasında tamamen kadınlardan oluşan ilk devriye bot mürettebatı oluşturuldu

Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulev, “Devriye botunda kadın mürettebatını oluşturma denemesi başarıyla tamamlandı. Deneme sonuçları hazır ve Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderildi” diye açıkladı.

‘Raptor’ sabotaj önleme devriye botu 3 kadın denizciden oluşuyor. Yoğun kombine silah eğitimi kurslarında geçen bu askerler bot kaptanı, motorcu-elektrikçi ve dümenci-flamacı ihtisasını edindi.

St. Petersburg’daki Deniz Kuvvetleri Birleşim Eğitim Merkezi’ndeki özel kurslardan geçen kadın askerler, stajını doğrudan Karadeniz Filosu’nda yaptı. Botu denize açılmaya hazır duruma getirmeyi öğrenen genç kadınlar, tatbikatlar sırasında Karadeniz Filosu’na ait savaş gemilerinin üslendiği bölgede devriye görevini hayata geçirdi.

Rulev, “Kadın mürettebat stajın sonundaki sıvanı başarıyla geçerek botu kendi başlarına idare etme hakkını kazandı ve göreve başladı” diye ekledi.