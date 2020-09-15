Rus halk sağlığı ajansı: Rusya’da geliştirilmekte olan 26 koronavirüs aşısı bulunuyor

Rusya’nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, ülkede geliştirilme aşamasında olan 26 koronavirüs aşısı olduğunu söyledi.

Rusya’nın halk sağlığı denetçisi olan Rospotrebnadzor’un yöneticisi Anna Popova bir toplantıdaki konuşmasında, “Dünyada 36 aşı klinik araştırma aşamasında bulunuyor, 92 preparatın klinik araştırma öncesinde yapılması gereken denemeleri yapılıyor, Rusya’da 17 bilimsel kurumda 26 çeşit aşı geliştiriliyor” dedi.

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’ndeki toplantıda ülkede koronavirüsle enfekte olduğu belirlenen kişilerin yarısının hastalığı ya semptomsuz ya da hafif semptomlu geçirdiğini söyledi. Popova bunun ülkedeki epidemiyolojik izleme sayesinde olduğunu ekledi.

Rospotrebnadzor Başkanı ayrıca, resmi verilerin Rusya’da yaz mevsiminde koronavirüs salgınında ikinci bir dalga yaşanmadığını gösterdiğini belirtti.

‘422 numune incelendi, ciddi bir mutasyon gözlemlenmedi’

Bunun yanında Popova, Novosibirsk’te bulunan Vektor Merkezi’ndeki bilim insanlarının, 422 numunede yaptıkları incelemelerin ardından yeni tip koronavirüsün ciddi bir mutasyon geçirmediğini gözlemlediklerini söyledi.

Popova, “Virüslerdeki herhangi bir değişim onlar üstündeki kontrolümüzü kaybetmemize neden olabilir” dedi.

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağı virüsün yayılımının devam edip etmemesi bakımından önem taşıyor. Zira virüsün mutasyona uğraması hâlinde, geliştirilen aşı içerisindeki preparatın da değiştirilmesi gerekiyor.

Vektor Merkezi, Rusya’nın sene sonuna kadar tescil edilmesi beklenen ikinci aşısını geliştirdi. Aşının klinik araştırmaları devam ediyor.

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı Sputnik V ise ağustosta ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, yakında nüfus üstünde yaygın olarak uygulanmaya başlayacak.