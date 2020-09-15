Rusya, Belarus sınırındaki rezerv gücünü geri çekti

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün canlı olarak yayınladığı görüntülere göre Rus rezerv gücü askerleri otobüslerle ve personel taşıyıcılarla kalıcı görev yerlerine intikal etti. Rus askerleri taşıyan otobüs ve personel taşıyıcılara çakarlı zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü.

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией



Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась накануне в Сочи. pic.twitter.com/Zlffb5UmKy — Пятый канал Новости (@5tv) September 15, 2020

​Bu gelişme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun dün Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvenin bir sonucu.

Rusya ve Belarus liderleri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin önemli sonuçlarından birinin, Rusya-Belarus sınırında bulunan Rus askeri birliklerden oluşturulan rezervin kalıcı görev yerlerine geri çekilmesi olduğunu vurgulamıştı.

Peskov, "Soçi'de iki devlet başkanı arasındaki görüşmenin önemli bir sonucu, Rusya-Belarus sınırının yakınında oluşturulan Rus kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafız rezervinin lağvedilip askerlerin kalıcı görev yerlerine çekilmesi konusunda anlaşma sağlanması" ifadelerini kullanmıştı.