Sözcü Yarmış: Navalnıy, Rusya'ya dönecek, diğer seçenekleri hiçbir zaman değerlendirmedik

Aleksey Navalnıy'ın Sözcüsü Kira Yarmış, Rus muhalif liderin Rusya'ya döneceğine dair haberleri doğrulayarak diğer seçeneklerin hiçbir zaman değerlendirilmediğini belirtti.

The New York Times muhabiri Michael Schwirtz'in paylaştığı bir tweet'e yanıt veren Yarmış, "Gazeteciler sabahtan beri bana yazıp Aleksey'in Rusya'ya dönmeyi planladığının doğru olup olmadığını soruyorlar. Bu sorunun nedenini anlıyorum ancak bazılarını aksini düşünmesi de tuhafıma gidiyor. Herkes için bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Başka hiçbir seçenek hiçbir zaman değerlendirilmedi" ifadelerini kullandı.

Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе.

Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось https://t.co/sSq5Bb4ufr — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 15, 2020

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Navalnıy'ın bir Alman savcıya verdiği ifadeyi aktaran New York Times (NYT) gazetesi, Rus muhalifin sağlığına kavuştuktan sonra Rusya'ya dönmeyi planladığını yazmıştı.

NYT'ye konuşan bir kaynak, "Navalnıy Almanya'ya göç etmeyi planlamıyor. Rusya'ya dönmek ve görevine devam etmek istiyor" demişti.

Hastaneden ilk fotoğraf

Öte yandan Navalnıy, komadan çıktıktan sonra hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı.

Navalny'nin Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafın altında şu ifadelere yer verildi:

Merhaba, ben Navalnıy. Sizleri özledim. Hala tam kendime gelemedim. Ancak dün gün boyunca kendi başıma nefes alıp verebildim... Çok hoşuma gitti. Birçok insan tarafından hafife alınan harika bir süreç."

Fotoğrafta Navalnıy'nın yanında eşi ile çocukları da görülüyor.

Ne olmuştu?

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.