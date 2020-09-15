Peskov: Kremlin, Navalnıy'ın sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyar

Rus lider Putin'in muhalif lider Aleksey Navalnıy'la görüşmesi için bir neden olmadığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Navalnıy'ın sağlığına kavuşmasından memnun olacağını belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin Navalnıy'la ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, öncelikle Rus muhalifin hayatını Omsklu doktorlara borçlu olduğunu ifade etti. Peskov, "Eğer bir Rusya vatandaşı iyileşirse, sağlığına kavuşursa elbette herkes bundan memnuniyet duyar. Burada Omsklu doktorlar tarafından kurtarılan bir insan hayatı söz konusu. Berlinli doktorlar tarafından olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılırsa ve sağlık durumu iyileştirilirse sadece memnun oluruz" dedi.

Navalnıy'ın iyileştikten sonra Rusya'ya dönme planlarıyla ilgili bir soru karşısında Peskov, "Navalnıy, her Rusya vatandaşı gibi, ülkeyi terk etmekte ve geri dönmekte özgür" yanıtını verdi.

Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iyileşip ülkesine döndükten sonra Navalnıy'la görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

Peskov, "Böyle bir görüşme için bir neden görmüyoruz, buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle, böyle bir görüşmenin olmayacağından eminim" ifadelerini kullandı.