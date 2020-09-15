Rus halk sağlığı kurumu: Koronavirüs geçirenler 90 güne kadar virüsü bulaştırabilir

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, koronavirüse yakalanan ve tedavi olan kişilerin sağlıklarına kavuştuktan sonra 90 güne kadar virüsü yayabileceklerini belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu’nun oturumunda konuşan (Rospotrebnadzor) Başkanı Popova, Kovid-19 geçiren ve tedavi olan kişilerin iyileştikten sonra 90 güne kadar virüsü yayabileceklerini, Rusya’da ise şimdiye kadar kaydedilen en uzun virüs yayılma süresinin 48 gün olduğunu ifade etti.

Popova, “Burada ve yurtdışında gözlemler yapılıyor. Yurtdışında, hastalığı geçiren kişinin 90 güne kadar virüsü yaymaya devam ettiğine dair gözlemler mevcut. Rusya’da bizim gözlemlerimiz virüsün 48 güne kadar yayılabildiği yönünde, yurtdışındaki gözlem ise 90 gün. Hastalığın semptomlarını taşımayan bir kişi kendini harika hissediyor, kanı ve diğer tüm göstergeleri harika, fakat burnundan virüsü salgılıyor” diye konuştu.

Bu sırada virüsün aktif kalma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Popova, “Bu virüsten muzdarip olmayacağım fakat aynı zamanda enfeksiyon dağıtıcısı olabilirim, bu önemli” ifadelerini kullandı.

Rusya, geçen ağustosta klinik testler tamamlanmadan Sputnik V koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya Sağlık Bakanı MihailMuraşko, Rusya’da dört Kovid-19 aşısının daha tescil işlemlerine hazırlandığını belirtmişti.