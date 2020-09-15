Roscosmos Başkanı Rogozin, Venüs’ü ‘Rus gezegeni’ olarak tanımladı

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Venüs’ü araştırmaya yönelik tamamen Rusya’ya ait bir projeyi duyururken, Venüs’ü ‘Rus gezegeni’ olarak tanımladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venüs’ü araştırmaya yönelik Rusya’ya ait projeyi duyururken, Venüs’ü ‘Rus gezegeni’ diye tanımladı.

Rogozin, “Programımızda Venüs'ün keşfine yeniden başlama maddesi var, Amerikalılarla birlikte olduğumuz Venera-D projesi. Ayrıca Venüs'e ayrı görev konusunu da inceliyoruz, Venüs'ün her şeye rağmen bir Rus gezegeni olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Roscosmos Başkanı, Venüs’ü araştırmaya yönelik projelerin Rusya’nın 2021-2030 dönemini kapsayan uzay faaliyetleri devlet programında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya’nın uzay faaliyetleri programının yıl sonuna kadar onaylanacağı açıklanmıştı.

Rogozin daha önce Sputnik’e verdiği bir demeçte Rus roket-uzay endüstrisi temsilcilerinin Venüs'ten Dünya'ya toprak örneklerinin taşınması ile ilgili seçenekleri sunduklarını açıklamıştı.

Daha önce Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilimcilerin Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden muhtemelen biyolojik kökenli fosfin maddesini keşfettikleri duyurulmuştu.