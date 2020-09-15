Rus Hava Kuvvetleri’nden Bering Denizi’nde ABD bombardıman uçağına önleme

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının bugün ülke sınırlarına yaklaşmakta olan bir hava hedefini tespit ettiği kaydedilerek, “Alarm üzerine havalandırılan Rus jetlerin mürettebatları hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1В Lancer stratejik bombardıman uçağı olarak tanımladı. Yabancı uçağa refakat eden Rus savaş uçakları, hedef uzaklaştıktan sonra üslendiği hava alanına geri döndü” ifadesine yer verildi.

Önlemede MiG-31 ve Su-35s jetlerinin yer aldığı aktarıldı.

Daha önce Rus Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki uçuşları artırdığını bildirmişti. Sadece 28 Ağustos – 4 Eylül döneminde, ABD bombardıman uçağı filosunun Rusya’nın batı sınırları yakınlarında 10 uçuş gerçekleştirdiğini dile getiren Surovikin, Baltık Denizi, Barents Denizi, Karadeniz ve Ohotsk Denizi üzerinde 27 önleme faaliyetinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bu durumun, uluslararası ilişkilerde ek gerilime neden olduğunu defalarca dile getiren Moskova, Washington’u bu tür uçuşlardan vazgeçmeye çağırmıştı. ABD idaresi bu talebi reddetmişti.