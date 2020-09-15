Rusya’dan Almanya’ya ‘Navalnıy’ın durumunu siyasallaştırmaya son verin’ çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas’ı Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumu bundan böyle siyasallaştırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy ile ilgili durumu bundan böyle siyasallaştırmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

“Lavrov, meslektaşını Navalnıy ile ilgili durumu bundan böyle siyasallaştırmaktan vazgeçmeye çağırdı. Aynı zamanda yargının ‘bağımsızlığına’, ayrıca Rus kriminologların ve doktorların Navalnıy'ın Almanya’daki hastalığı ve tedavisi ile ilgili materyallere erişimine engel olarak kullanılan kendisinden, ya da akrabaları ve arkadaşlarından onay alma gerekliliğine yapılan atıflardan tatmin olamayacağımız söylendi” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Almanya’nın Rusya’yı bu mesele ile ilgili yönlendirdiği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gelince, Alman tarafının bu platformu konunun netleştirilmesi için devreye alması, 1959 tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerine göre tarafların yükümlülükleri gerektirdiği gibi hem onun, hem de kendilerini kanıtlamış olan adli yardım kanalları üzerinden ikili işbirliğinin tesis edilmesine engel teşkil etmemeli.”

Açıklamada aynı zamanda bakanların bu konuda ve Rus-Alman ve uluslararası gündemdeki diğer konularda diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.