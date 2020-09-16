Rus jetlerinden Baltık ve Karadeniz’de NATO uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, “15 Eylül günü, Rusya hava sahası kontrol araçları Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırına yaklaşmakta olan hava hedefini tespit etti” diye açıkladı.

Hedefin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmesinin önlenmesi için Batı Askeri Bölgesi’ne ait Su-27 jetinin havalandığı belirtilen açıklamada, “Rus savaş uçağı mürettebatı, hava hedefine güvenli bir mesafeye yaklaşarak ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi ve Baltık Denizi üzerinde ona refakat etti” ifadesine yer verildi.

İkinci bir açıklamada da Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşırken tespit edilen iki hava hedefinin önlenmesi için de Güney Askeri Bölge’ye ait Su-27’nin kalktığı kaydedilirken hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri ve İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçakları olduğu aktarıldı.

Yabancı uçaklar rotayı değiştirdikten sonra Rus jetlerinin üssüne döndüğü aktarılırken Su-27’lerin tüm uçuşları boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu ve yabancı uçakların Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği kaydedildi.