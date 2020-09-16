Rus koronavirüs aşısının tescil sonrası klinik testlerinde yer alanlara tavsiyeler verildi

Sputnik’in ulaştığı protokole göre, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tescil sonrası testlerinde yer alan kadınlara hamile kalmamaları, tüm gönüllülere ise alkol tüketmemeleri tavsiye edildi.

Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testlerine ilişkin protokolde, “Araştırmada yer almaya karar verdiyseniz, bu süreçte hamile kalmamanız, bebek emzirmemeniz, ayrıca aşılamadan sonra üç ay yumurta bağışında bulunmamanız tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

Belgede, hamile kalanların derhal aşılama programından çıkarılacağı ve gözlem altına alınacağı kaydedildi.

Bunun yanı sıra erkeklere de çocuk sahibi olmaktan kaçınmaları, denemeler sırasında ve denemelerin bitmesinden sonraki üç ay suni dölleme için sperm bağışında bulunmamaları önerildi.

Gönüllülerden ayrıca aşılamadan üç gün önce alkol almayı bırakmaları, araştırmalar sırasında da aşırı alkol tüketmemeleri istendi. Sigara kullanımının da günde 10 sigara ile sınırlı tutulması talep edildi.

Belgede ayrıca aşının aç karnına yapıldığı, gönüllülerin elektronik ortamda sağlık durumlarına ilişkin günlük tutmaları ve en az 15 kez bilgi girilmesi gerektiği kaydedildi.