Rusya vatandaşı akrabası olan yabancıların vize alması kolaylaştırıldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamaya göre Rusya vatandaşı yakın akrabası olan yabancı ülke vatandaşları, basitleştirilmiş prosedürle vize alabilecek.

Mişustin, düzenlemeye konu yakın akraba kategorisinde eşlerin, ebeveynlerin, çocukların, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, büyükbabaların, büyükannelerin ve torunların yer alacağını belirtti.

Mişustin, "Bu akrabalar, bir yıla kadar süreli özel vize alabilecek ve bunu Rusya vatandaşı kişinin yazılı beyanıyla gerçekleştirebilir" dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yabancıların vize alma hakkının devamı için her üç ayda bir ülke dışına çıkma zorunluluğu da kaldırıldı.