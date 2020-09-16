Peskov: Kuzey Akımı-2 siyasallaştırılmamalı, Navalnıy konusuyla ilişkilendirilmemeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesinin siyasallaştırılmaması ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumla ilişkilendirilmemesi çağrısında bulundu.

Dmitriy Peskov, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in Kuzey Akımı-2 projesine ilişkin herhangi bir kararın, Rusya’yı uluslararası arenadaki davranışlarını değiştirmeye sevk etmeyeceği sözlerine yanıt verdi.

Kuzey Akımı-2’nin siyasallaştırılmaması gerektiğini belirten Peskov, projenin Rusya’nın ve AB’nin, özellikle de Almanya’nın çıkarlarına hizmet eden ticari bir proje olduğunu ifade etti.

Peskov, “Bu tür açıklamalara kesinlikle karşıyız. Öncelikle, Berlin’deki hastaya ne olduğu konusunun açığa kavuşması gerekiyor. Bu soruşturmada ilerleme kaydetmek, koşul ve nedenleri ortaya çıkarmak için ilk olarak Almanya ile işbirliği gerekli. Rusya bu işbirliğinin arayışında, ancak henüz bir karşılık gelmiş değil” ifadelerini kullandı.

Peskov, Von der Leyen’in açıklamalarında taraflılığın yanı sıra, gerçeğin kasıtlı veya kasıtsız olarak anlaşılmaması durumunun söz konusu olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, zehirlendiği iddia edilen ve Berlin’de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy konusunda Rusya’nın gösterdiği davranışın kesinlikle ‘tipik’ olduğu açıklamasında bulunmuştu.