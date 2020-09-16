Rusya: Sputnik V aşısının Güney Kore'de üretilmesine yönelik müzakerelerde final aşamasındayız

Güney Kore'yle Sputnik V aşısının üretimine ilişkin müzakereler yaptıklarını belirten Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, görüşmelerin final aşamasında olduğunu ifade etti.

Rossiya-24 televizyonuna demeç veren, "Güney Kore'yle görüşmeler final aşamasında. Çin'le bir dizi mutabakat sağladık. Şu anda bu ülkelerdeki üretim kapasitesi için büyük bir yarış söz konusu ve özellikle ABD'li ve İngiliz şirketler buralarda yer almaya çalışıyor" dedi.

Rus Sputnik V aşısının yurtdışında üretilmesi konusunda anlaşmalar yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden Dmitriyev, yurtdışındaki üretim kapasitelerini kullanarak bu aşıyı yabancı pazarlara sokmak istediklerini vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.