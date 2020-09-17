Rus Dış İstihbarat Direktörü Narışkin: ABD Belarus’ta 'renkli devrim' organize etmeye çalışıyor

ABD’yi Belarus’ta 'renkli devrim' ve gayri anayasal darbe organize etme girişimiyle suçlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Washington’un Belarus muhalif lider Tihanovskaya’yı himaye altına aldığını belirtti.

Narışkin’in, SVR’nin internet sitesindeki açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Washington, Avrupalı müttefikleriyle temaslarda, Belarus’un meşru yönetimini sözde koordinasyon konseyi ile 'iktidar devri' konusunda diyalog başlatmaya zorlama amacıyla Minsk’e baskının artırılması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Aslında söz konusu olan yeni bir ‘renkli devrim’ ve gayri anayasal darbe organize etme girişimi. Bu girişimin hedef ve amacının Belarus vatandaşlarının çıkarlarıyla ortak hiçbir yanı yok” ifadesine yer verildi.

Belarus’taki protestoların baştan beri iyi organize edildiğini ve yurtdışından yönetildiğini kaydeden Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batı bu protestoların hazırlıklarını seçimlerden çok önce başlatmıştı. Sadece ABD, 2019’da ve 2020 başlarında, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla hükümet karşıtı eylemlerin organizasyonuna yaklaşık 20 milyon dolar yönlendirdi. Washington, Belarus’ta kitlesel protesto eylemleri başladıktan sonra, Belarus muhalefetinin finansmanını kat kat artırdı, finansman onlarca milyon doları buldu. ABD, eski devlet başkan adayı Tihanovskaya ve diğer muhalif aktivistleri yakın himaye altına aldı, onları ‘halk liderleri’ ve ‘demokratik Belarus’un’ gelecek yöneticileri olarak tanıtıyor."