Rus Tu-142 anti-denizaltı uçağı Karadeniz’in hava sahasında gözlem uçuşu yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Tu-142 deniz keşif ve anti-denizaltı uçağının Karadeniz’in hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “16 Eylül 2020 tarihinde Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Tu-142 anti-denizaltı uçağı, Karadeniz’in üzerindeki uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

‘Uçuş rotası üzerinde Tu-142 uçağına Karadeniz Filosu’na bağlı Su-30CM avcı uçaklarının refakat ettiği’ bilgisini aktaran bakanlık, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirilen uçuşun yaklaşık 5 saat sürdüğü vurgulandı.

Bugün daha erken saatlerde iki Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının da Karadeniz’in tarafsız hava sahasında hava devriyesi yaptığı açıklanmıştı.