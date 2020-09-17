Rusya Başbakanı Mişustin Belaruslu mevkidaşı Golovçenko ile enerji ve ulaştırmayı görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, başta enerji ve ulaştırma alanları olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Rusya Bakanlar Kabinesi basın dairesinin açıklamasına göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile telefon görüşmesi yaptı, görüşmede başta enerji ve ulaştırma alanları olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği ele alındı.

Açıklamada, “Mihail Mişustin ve Roman Golovçenko, özellikle enerji ve ulaştırma alanlarına vurgu yaparak, Rusya-Belarus arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi bağlamında öncelikli görevleri ele aldı. Rusya ve Belarus’un bakanlıkları ve kurumları arasında çeşitli alanlarda karşılıklı etkileşimin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.