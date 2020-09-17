Rusya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 762 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 144 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281’e, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı ise 19 bin 61’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 5 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların 1351’inde bir semptoma rastlanmadı. Başkent Moskova’da 730, St. Petersburg’da 211, Moskova bölgesinde 177 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281’e çıktı.

Gün içinde 144 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece şimdiye kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bin 61’e yükseldi.

Son 24 saatte 5 bin 754 kişi taburcu edildi. Bugüne kadar hastalığı yenenlerin sayısı 895 bin 868’e ulaştı.