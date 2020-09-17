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    Rus aşısını yok etmek: Büyük politikanın küçük kârı

    пресс-служба Минздрава РФ
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (405)
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    Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi itibarsızlaştırmak için Batılı ülkeler tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bir yazı yazan RIA Novosti yazarı İrina Alksnis, özellikle bir dizi meslektaşıyla Sputnik V karşıtı makale yayınlayan İtalyan bilim insanı Enrico Bucci'nin bilim ve ticaret dünyasındaki 'bağlarına' dikkat çekti.

    Alskins yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya'nın Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarındaki liderliği, Batı için sadece kötü bir sürpriz değil, aynı zamanda hem siyasi hem de mali nedenlerden ötürü çetin bir meydan okumaydı. Bir yandan, 'geri kalmış, son derece anti-demokratik Rusya'nın' zorlu bilimsel ve teknolojik alanlarda bu tür atılımlar yapma hakkı bulunmuyor. Diğer yandan, ortada astronomik bir kazanç söz konusuyken Batılı ilaç firmalarının bunu elde edememesi Batı'da mide ekşimesine yol açabilir. Hindistan'a yüz milyon doz aşı tedarik etmeye yönelik anlaşmayla ilgili haber bile bunun için yeterli.

    Rusya'nın, Rus bilim adamlarının çalışmalarının sonuçlarını itibarsızlaştırmaya yönelik sayısız girişimle karşılaşması şaşırtıcı değil. Zira burada büyük bir politika ve büyük bir para söz konusu.

    Bununla birlikte, köpekbalıklarının yanında, düzenli olarak sahibinin masasından bir şeyler alan balıklar için de her zaman bir yer vardır.

    Benzer bir hikaye, Sputnik V'nin test sonuçlarının dünyanın en eski ve en etkili tıp dergilerinden biri olan The Lancet'te yayınlanması konusunda da yaşandı.

    Makale yıldırım hızıyla eleştirildi. ABD Temple Üniversitesi Biyoloji Profesörü Enrico Bucci'nin 'Rus araştırmacıların yapmış olabileceği' hatalardan duyduğu korkuyu ifade ettiği açık mektup, dünya medyası tarafından yayılan büyük bir haber oldu. Bucci, yaklaşık otuz Batılı bilim insanı tarafından desteklendi.

    The Lancet, Rus geliştiricileri sorulan sorulara yanıt vermeye çağırdı ve bu yapıldı. Gamaleya Merkezi, the Lancet'e Sputnik V aşısıyla ilgili araştırmanın tüm klinik protokolünü sundu. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, eleştirmenlerin temel iddialarını ayrıntılı olarak yorumladığı bir köşe yazısı yayınladı ve onlara aynaya bakmalarını ve Rusya'nın Batılı araştırmacıların çalışmaları hakkındaki şüphelerini gidermelerini tavsiye etti.

    Bu arada bu meseledeki sorun, yalnızca Rus araştırmacıların odaklandığı tamamen bilimsel konulardan uzak.

    Gerçek şu ki, skandal mektubunun yazarı oldukça dikkat çekici bir kişilik. BBC'nin haberinde Enrico Bucci 'sahte bilimle mücadele eden ünlü bir savaşçı' olarak tanımlandı. Ancak, 'bilimsel iş insanı' tanımını kullanmak daha doğru olurdu.

    2016 yılında Bucci, bilimsel çalışmaların doğruluğunun ve iyi niyetliliğinin kontrolü ve doğrulanması üzerine uzmanlaşmış Resis Srl adlı şirketi kurdu.

    Bu, modern bilimde oldukça popüler bir konu. Son yıllarda araştırmacıların, yayınlanan makalelerde kaba olanlar da dahil olmak çok sayıda hata yaptığı tespit edildi. Burada söz konusu olan istismar veya sahtekarlık değil, sıkça bariz hatalar ortaya çıkıyor ve bunlar ifşa edildiğinde bilim adamlarının ve hatta tüm bilimsel kurumların itibarını zedeliyor.

    Tam da bu tür sorunlardan kaçınmak için, yazarlar ve araştırma kurumları artık, yayınlamadan önce kendi metinlerini bağımsız şekilde denetlenmesi için bu tür çalışmalarda uzmanlaşan firmalara başvuruyor. Özellikle, Bucci'nin şirketine bu tür bir faaliyet için yayınlanmış çalışmalardaki hatalar yüzünden adı kısa süre önce bir skandala karışan Alman Fritz Lipmann Enstitüsü tarafından iş verildi. Bu vaka, bir yıl önce Nature dergisi tarafından detaylı olarak ele alınmıştı.

    Buradaki ince nokta, bu işletmenin belirli etik kısıtlamalar uygulaması ve Profesör Bucci, bunu çok iyi bilmektedir. Yine Nature dergisinde Aralık 2019'da, Bucci'nin eş yazarı olduğu bir bilimsel çalışmanın saflığı ve iyi niyetliliğiyle ilgili bir materyal yayınlandı. Yazıda dürüst bir şekilde, Bucci'nin çıkar çatışması olduğu belirtildi.

    Daha anlaşılır bir ifadeyle, bir ticari şirketin sahibi, şirketin uzmanlaştığı faaliyet hakkında kamuoyuna bir açıklama yaparsa, aslında şirketinin reklamını yapmış olur.
    Ama elbette, konu Rus aşısının 'ifşası' olunca, bu tür ufak şeyler tamamen önemsiz hale geliyor.

    Batı, Rusya'nın bu alandaki liderliğini baltalamak veya en azından zayıflatmak umuduyla Rusya'daki bilimsel gelişmelere bir darbe daha vurmak için Bucci'nin açık (ve reklam niteliğindeki) mektubunu kullandı. Böylece Bucci, başka hiçbir durumda hayal bile edemeyeceği ölçekte PR yaptı.

    Hiç şüphesiz bu, Bucci'ye çok çekici yeni ticari sözleşmeler getirecektir. Büyük siyasetin sorunlu sularında 'balık yakalamak' çok karlı olabilir.

    Ancak bunun genelde bilimle, özelde tıpla ve dünya genelinde yüz binlerce hayatın kurtarılmasıyla hiçbir ilgisi yok."

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (405)
    Etiketler:
    Ria Novosti, politika, Aşı, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs
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