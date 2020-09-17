Sobyanin: Sputnik V için 60 bin gönüllü kaydoldu, 700 kişiye aşı vuruldu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Sputnik V aşısının üçüncü aşama klinik testlerine katılmak için yaklaşık 60 bin gönüllünün kayıt yaptırdığını ve halihazırda 700 kişinin aşılandığını ifade etti.

Sergey Sobyanin'in Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Moskova'da geçen hafta başlayan üçüncü aşama klinik testleri kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sobyanin, "Bu kadar büyük ölçekte başka bir aşılama çalışması yok. Sadece risk gruplarını aşılamaya başlıyoruz. Önce doktorlar, sonra öğretmenler aşılanacak. Sputnik V aşısıyla ilgili kapsamlı ve büyük ölçekli bir tescil sonrası araştırması yürütüyoruz. Şu anda yaklaşık 60 bin gönüllü kaydoldu, halihazırda yaklaşık 700 kişiyi aşıladık" dedi.

Aşının uygulandığı kişilerin kendilerini oldukça normal hissettiklerini anlatan Sobyanin, "Bu testlerin Sputnik V aşısının yaşlılarda uygulanıp uygulanamayacağıyla ilgili soruya yanıt vereceğini umuyoruz" diye konuştu.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.