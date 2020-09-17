ABD’nin 'Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girmesinden endişeliyiz’ açıklamasına Rusya'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu yakınlarda Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesinde yaptığı ‘Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girmesinden endişeliyiz’ açıklamasına yanıt verdi.

Zaharova, “Birincisi, ABD’nin Kıbrıs ile ikili ilişkilerimize karışmaması gerektiğine inanıyoruz. İkincisi ise, biz her zaman şu veya bu ülke ile işbirliğinin üçüncü ülkelerin çıkarlarına karşı olmadığını söyledik ve söylemeye devam ediyoruz, Washington'a da aynı ilkeye bağlı kalmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşme sırasında, Suriye'ye giden Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girdiğine dikkat çekerek, Washington’un bu durumdan endişe duyduğunu açıklamıştı.