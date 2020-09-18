Putin ve Modi koronavirüsle mücadeledeki işbirliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelede ortak çabaları değerlendirdiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi. Görüşmede, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki işbirliğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Stratejik Ortaklık Deklarasyonu’nun 20. yıldönümü bağlamında, Rusya ve Hindistan arasındaki çok yönlü ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı niyet teyit edildi” ifadesine yer verildi.

Putin’in ayrıca Modi’nin 70. yaş gününü kutladığı belirtilirken Hindistan Başbakanı’nın Rus liderine teşekkür ederek Rusya’nın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS dönem başkanı olarak yaptığı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Hindistan ile yılda 300 milyon doz Kovid-19 aşısının üretilmesine ilişkin anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Dmitriyev, Hindistan’ın sadece kendisi için değil diğer ülkeler için de Rus aşısının üretildiği merkez haline gelebileceğini belirtmişti.