Türkiye'den Minnihanov'a seçim zaferi tebriği

Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkanı Minnihanov'un Sözcüsü Liliya Galimova'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefonla görüştüğü Minnihanov'a seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Minnihanov ile Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki güncel konularda işbirliği olasılıklarını konuştu. Taraflar ayrıca iki ülkenin liderlerinin bölgeler düzeyinde yakın temaslar inşa etme konusunda oynadığı role dikkat çekti.

Erdoğan'a teşekkür etti

Minnihanov görüşmede Çavuşoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Tataristan’la işbirliği konusuna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletmesini istedi.

Minnihanov, 11-13 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 83.28’ini alarak yeniden başkan seçildi.