Rus büyükelçilikten ABD’ye: Kırım’da terör saldırılarına yardım ettiğiniz iddiasına açıklık getirin

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, NBC’de yayınlanan, ABD’nin, Kırım’da Rus güçlerine karşı savaşan Ukraynalı birliklere destek verdiğine ilişkin haberi büyük endişe ile karşıladıkları ve konuyla ilgili açıklama bekledikleri belirtildi.