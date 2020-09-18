Rus büyükelçilikten ABD’ye: Kırım’da terör saldırılarına yardım ettiğiniz iddiasına açıklık getirin

Büyükelçiliğin Facebook’tan yaptığı açıklamada, Kırım’da Rus güçlerine karşı savaşan Ukraynalı birliklere destek verdiğinden bahsedilen NBC haberinin endişe verici olduğu kaydedildi.
The statements provided in the NBC News report [🔸https://nbcnews.to/3iTcBCc] about the U.S. involvement in “Ukrainian...Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США paylaştı: 17 Eylül 2020 Perşembe
Açıklamada, “İsmi belirtilmeyen ABD’li yetkililer, üçüncü ülkelerde terör eylemlerine destek verildiğinden söz ediyor. Özellikle de Rusya’dan bahsediliyor” ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik, bu bilginin doğru olması halinde, ABD’den, Washington’ın Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU), Kırım halkına karşı terör saldırılarının düzenlenmesinde doğrudan veya dolaylı olarak yardım edip etmediği konusuna açıklık getirilmesini istedi.
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