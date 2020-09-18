Moskova’da ABD Büyükelçisi'nin rezidansına araba çarptı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 16:20 sularında Rusya vatandaşı, arabasıyla ABD’nin Moskova’daki Büyükelçisinin rezidansı Spaso House’un duvarına çarptı. Vatandaş büyükelçilik çalışanları tarafından tutuklanarak yerel makamlara teslim edildi. Büyükelçi Sullivan o saatte evde yoktu ve kimse zarar görmedi" ifadesine yer verildi.

At approximately 16:20, a Russian national in a vehicle breached the perimeter at Spaso House, the U.S. Ambassador’s residence in Moscow. He was intercepted by Embassy personnel and turned over to local authorities. Amb Sullivan was not home at the time, and no one was injured. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) September 18, 2020

​Moskova polisi soruşturma başlattı

Moskova Emniyet Müdürlüğü, bir sürücünün arabasıyla ABD Büyükelçisi rezidansına çarpmasıyla ilgili olayı araştırdıklarını belirtti.

Moskova Emniyet Müdürülüğü’nün açıklamasında, “Saat 16.25 sularında, arazi arabasını kullanan bir adam, Spasopeskovskiy Sokağı, 10 adresinde yer alan evin duvarına çarptı. Sürücü olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kimliği tespit edildi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada belirtilen adreste ABD’nin Moskova Büyükelçisi rezidansı yer alıyor.

1976 doğumlu adamın alkolün etkisinde olduğu kaydedilen açıklamada, polisin olayın ayrıntılarını öğrenmek için soruşturma başlattığı belirtilerek olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.