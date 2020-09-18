Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Büyükelçi Samsar, Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile başta Libya olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Eylül günü, Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın talebi üzerine onu kabul etti” ifadesine yer verildi.

Görüşme sırasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, “Libya meseleleriyle ilgili düzenli Rus-Türk diyaloğunun devamı niteliğinde, Libya’daki durum kapsamlı bir şekilde incelenerek 19 Ocak 2020 tarihli Berlin Konferansı’nın kararları ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2510 sayılı kararı uyarınca bu ülkede sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve siyasi çözümün istikrarlı bir şekilde ilerletilmesi görevlerine vurgu yapıldı” dendi.