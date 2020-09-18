Rusya 4 ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya’nın 21 Eylül’de Kazakistan, Kırgizistan ve Belarus, 27 Eylül’de ise Güney Kore ile uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “Görüşmenin ardından, 21 Eylül’den itibaren Kazakistan (Nursultan), Kırgızistan (Bişkek) ve Belarus (Minsk) ile karşılıklı olarak uluslararası uçuşları yeniden başlatma karar verildi” ifadesine yer verildi.

Bu ülkelere seferlerin haftada bir kez olmak üzere karşılıklı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Merkez ayrıca 27 Eylül’den itibaren Güney Kore’ye uçuşların yeniden başlayacağını belirterek Seul’e seferlerin de haftada bir kez yapılacağı bildirdi.