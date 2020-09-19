Rusya: Karadeniz’de ABD uçağına önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, “Rus hava sahası kontrol araçları, Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan bir hava hedefini tespit etti. Güney Askeri Bölge hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağı havalandırıldı. Rus uçağın mürettebatı hava hedefini ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi ve ona Karadeniz üzerinde refakat etti” diye açıkladı.

ABD uçağı rotayı değiştirdikten sonra Su-27’nin üssüne geri döndüğü ifade edilen açıklamada, “ABD keşif uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesine izin verilmedi” dendi.