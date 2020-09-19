Rusya’da temmuzdan beri günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini aştı

Rusya’da son 24 saatte 6065 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle temmuzdan beri günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini aştı. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 97 bin 251’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 6065 artarak 1 milyon 97 bin 251’e çıktı. Böylelikle 19 Temmuz’dan beri günlük vaka sayısı ilk kez 6 bini aşmış oldu.

Yeni vakaların 1460’ında bir semptoma rastlanmadı. Başkent Moskova’da 825, St. Petersburg’da 212, Rostov bölgesinde 180 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 144 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü, 5255 kişi de taburcu edildi.

Salgın boyunca 19 bin 339 kişi hayatını kaybetti, iyileşen 906 bin 462 kişi taburcu edildi.