Rusya: Libya’daki petrol ihracatının yeniden başlatılması kararını olumlu karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter’in duyurduğu, petrol üretimi ve ihracatına devam etmeye yönelik kararı olumlu karşıladıklarını, bunun ülkedeki karşıt taraflar arasındaki güvenin güçlendirilmesi yönünde ilk adım olarak gördüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Sputnik'in ilgili sorusuna karşılık Zaharova, “Kararı olumlu karşılıyoruz. Bunu, Libya’daki karşıt taraflar arasındaki güveni güçlendirmeye, iç çatışmanın sonuçlarının üstesinden gelmek amacıyla tüm Libyalıların yararına olacak yapıcı bir iş birliği tesis etmeye, ülkenin birliğini yeniden sağlamaya yönelik ilk adım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Zaharova, “Gerçekten de, gelen bilgilere göre, Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanlığı, Temsilciler Meclisi, Abdullah Tani başkanlığındaki hükümet, çok sayıda aşiretin şeyhi, ayrıca batı Libya yönetimi ile görüştükten sonra bir aylığına petrol ihracatına devam etme kararı aldı” dedi.

Zaharova’ya göre, bu sayede edinilen kazanç adil bir şekilde ülkenin tüm bölgeleriyle paylaşılacak.

Zaharova, “Tartışmalı konuların çözümü için Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik’in şahsında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin temsilcileri ve Libya Ulusal Ordusu komutanlığı özel bir komisyonun kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı” açıklamasında bulundu.