Putin: ABD yüzünden hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldık

NPO Maşinostroyeniya Füze Tasarım Bürosu Fahri Genel Müdürü, füze geliştiricisi Gerbert Yefremov’la video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmede konuşan Putin, “ABD’nin 2002’de Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan çekilmesi, Rusya’yı hipersonik silah geliştirmeye başlamak zorunda bıraktı. ABD’nin, gelecekte tüm nükleer potansiyelimizi sıfırlayabilecek, etkisiz hale getirebilecek stratejik füze savunma sistemi konuşlandırmasına yanıt olarak bu silahı geliştirmek zorundaydık” dedi.

Putin, Yefremov ve meslektaşları sayesinde olası olumsuz senaryonun gerçekleşmediğini kaydetti.

Putin ayrıca Rusya’nın 2001’den hipersonik silahların geliştirilmesini önlemeye yönelik anlaşmalara varmak için her türlü çabayı gösterdiğini, ancak bir yanıt alamadığını da dile getirdi.

‘Var olan tüm silahlardan katbekat üstün silahlara sahibiz’

Putin, Rusya’nın yıllarca yeni silahların üretimindeki gelişmeler konusunda diğer ülkelerle arayı kapatmak zorunda kaldığını, ancak bugün tarihinde ilk kez en modern silahlara sahip olduğunu kaydetti. Putin’e göre, gelişmeler konusunda arayı kapatmak zorunda kalma durumu, Rusya’yı çetin, hatta tehlikeli bir konuma sokuyordu.

“Bizi tehdit ettikleri, bizim de elimizde karşılık verebileceğimiz hiçbir şeyin bulunmadığı anlar oldu” diyen Putin, şöyle devam etti: “Şimdi Rusya’nın modern tarihinde ilk kez dayanıklılık, güç, hız ve en önemlisi hassasiyet bakımından geçmişteki ve bugün var olan tüm silahlardan katbekat daha üstün, en modern silahlara sahibiz. Bugün kimsenin elinde böyle silahlar yok.”

Avangard hipersonik füze sisteminin geliştiricisinin ismini açıkladı

Avangard hipersonik füze sisteminin geliştirilmesinin arkasındaki başlıca ismin Yefremov olduğunu açıklayan Putin, “Sayın Gerbert Aleksandroviç, bu ülkemiz ve güvenliğinin sağlanması için muazzam bir olay” dedi.

Putin ayrıca Yefremov’a devlete üstün hizmetleri nedeniyle Rusya’nın en üst düzey nişanı olan kılıçlı Aziz Andrey Nişanı verilmesi talimatında bulunduğunu ifade etti.