Rus Dışişleri’nden muhalif Tihanovskaya'yı Brüksel'e davet eden AB’ye: BM Tüzüğünü ihlal ediyorsunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’nın AB dışişleri bakanları toplantısına davet edilmesinin BM Tüzüğünün ihlali olduğunu ve ülkenin iç işlerine müdahale edildiğini gösterdiğini belirtti.

Basın sözcüsünün, Svetlana Tihanovskaya’nın 21 Eylül’de Brüksel’de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında konuşma yapacağı yönüneki açıklamasını yorumlayan Zaharova, Tihaovskaya’nın söz konusu toplantıya davet edilmesinin BM Tüzüğünün ihlali olduğunu ve ülkenin iç işlerine müdahale edildiğini gösterdiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Eğer gerçekleşecek olursa bu teması, Avrupa Birliği'nin Belarus durumunda jeopolitiğin ve Ukrayna'da Şubat 2014’de yaşanan senaryo ile paralel bağların yokluğuna ilişkin önceki açıklamalardan uzaklaştığının bir başka kanıtı olarak görüyoruz. O zaman bazı AB ülkeleri, ertesi gün ayaklar altına alınan yetkililer ile muhalefet arasındaki anlaşmanın sözüm ona garantörü olarak öne çıkmıştı” ifadelerine yer verildi.

AB dışişleri bakanlarının Belarus muhalefetinin kendi kendini tayin eden temsilcisi ile flört etmelerinin ve Brüksel'e davet etmelerinin ‘Belarus'un içişlerine müdahale senaryosunun bir parçası’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, şu vurguyu yaptı:

“Bu, BM Tüzüğünün temel normlarının ve uluslararası toplumun bu yıl yıldönümlerini kutladığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Helsinki Nihai Senedi'ndeki ilkelerinin doğrudan ihlalidir.”

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.