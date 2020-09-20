Rus vekil: Parlamenterler, Ortodoksların yakında Ayasofya’yı ziyaret edebileceklerini umuyor

Duma vekili ve Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Sergey Gavrilov, parlamenterlerin inançlı Ortodoksların ‘en kısa zamanda’ Ayasofya'yı ziyaret edebileceklerini umduklarını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, Sputnik’e demecinde Parlamentolararası Ortodoks Meclisi’nin üyelerinin, inançlı Ortodoksların ‘en kısa zamanda’ Ayasofya'yı ziyaret edebileceklerini umduklarını ifade etti.

Gavrilov, geçen perşembe Parlamentolararası Ortodoks Meclisi’nin yapılan toplatışında yeniden başkan seçildi. Rus vekil, örgütün çalışmalarındaki öncelikler arasında, ’21. Yüzyılda insanlığın gelişim temeli olan inanç kurumlarının ve geleneksel ailenin korunmasının’ öne çıktığını söyledi.

Gavrilov, “Toplantıda Ortodoks uygarlığımızın anıtlarını koruma konusu gündeme getirildi. Türkiye'deki Ayasofya'dan bahsediyoruz, o insanlığın ortak mirasıdır. İnançlı Ortodoksların yakın gelecekte bu mabette ibadet edebileceklerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.