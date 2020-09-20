Rusya'da 6148 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Rusya'da 19 Temmuz'dan sonra ilk kez 6 binin üstüne çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı, bugün de 6 binin üzerinde kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre 6148 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Rusya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bin 999 oldu.

Moskova (860), St. Petersburg (214), Moskova Bölgesi (188), Rostov Bölgesi (178) ve Nijegorod Bölgesi (165) en fazla vaka görülen yerler oldu.

Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 19 bin 418'i gördü. İyileşenleri sayısı da 2895 artarak 909 bin 357 oldu.