Rusya: ABD, İran'a yaptırımları speküle ederek uluslararası toplumun kafasını karıştırıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacak hiçbir eylemde bulunmadığını kaydeden Rus Dışişleri, "Washington'un tüm yaptığı, İran'a maksimum baskıyı öngören ABD politikasını BMGK'ya dayatmak ve bu yetkili makamı kendi kontrolü altındaki bir araca dönüştürmek için sergilenen bir tiyatro oyunundan ibaret. Washington yönetimi, herkesi 'ABD yapımı artırılmış gerçeklik gözlüklerini' takmaya ve İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çevresinde olup biteni sadece bu gözlükler aracılığıyla algılamaya zorluyor. Ancak dünya, bir Amerikan bilgisayar oyunu değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu tutumuyla BMGK'nın otoritesini ciddi şekilde sarstığını ve BMGK'nın kararları ve uluslararası hukuku aleni şekilde görmezden geldiğini kaydeden bakanlık, bunun Rusya ve diğer BMGK üyeleri için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Ağustosta BMGK üyelerinin ABD'nin hırslarının hukuki anlamda hükümsüz olduğunu çok kesin bir dille ifade ettiğini ve Washington'ın esas aldığı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun mektubuna dayanarak herhangi bir eylemde bulunmanın imkansız olduğunu belirttiğini anımsatan Rus Dışişleri, daha sonra BMGK'nın bu tutumu doğruladığını ve Rusya'nın bunu tamamen desteklediğini belirtti.

Bu bağlamda bakanlık, "İran'a yönelik yaptırım kararlarının yeniden yürürlüğe koyulduğunu iddia etmek gerçeklikten uzaktır. ABD'li meslektaşlarımızın en nihayetinde gerçekle yüzleşme ve BMGK adına konuşmayı bırakma cesaretini ortaya koyacaklarını umuyoruz. ABD'nin yasadışı girişimleri ve eylemleri, diğer ülkeler için uluslararası yasal sonuçlar doğuramaz ve İran'la meşru işbirliğini sınırlama yükümlülüklerinin ortaya çıkmasını sağlayamaz" diye vurguladı.

Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını kaydetmişti.