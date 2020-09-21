Rus Dışişleri: Türkiye Libya’da tutuklu Rusların serbest bırakılması konusunda yardım sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın Libya’da tutuklu bulunan iki Rusya vatandaşının serbest bırakılması konusunda Ankara ile görüştüğünü belirtti.

Rus basınına konuşan Bogdanov, Rusya’nın Libya’da tutuklu bulunan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı iki Rusya vatandaşının serbest bırakılması konusunda Türkiye ile görüştüğünü söyledi.

Bogdanov, Rusya’nın tutuklu iki vatandaşın serbest bırakılması için dış ortaklardan kiminle görüştüğü sorusu karşısında, “Bazıları gibi yardım etme sözü veren Türk ortakları kastediyorum” yanıtını verdi.

Bogdanov’a ayrıca Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasındaki gecikmenin sebebinin, onları tutan grubun Libya'da herhangi bir resmi makamın kontrolünde olmamasının olup olmadığı soruldu.

Rus Dışişleri: Türkiye Libya’da tutuklu Rusların serbest bırakılması konusunda yardım sözü verdihttps://t.co/JEexUbT3sQ pic.twitter.com/xyyyEhmpqS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 20, 2020

​Rus diplomat, “Evet, sorun tam olarak bundan kaynaklanıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Sorunun özü budur. Dışişleri Bakanlığı olarak tarafımıza Trablus'taki resmi makamlardan, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığından mektuplar da, notalar da ulaştı. ‘Merak etmeyin, bu mesele yakında çözülecek, Rus vatandaşları nispeten iyi durumda, normal yemek yiyorlar, sağlar’ şeklinde. Ancak biz, bu kişilerin bir an önce evlerine dönmeleri gerektiğini söylüyoruz.”

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın çalışanları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan, Mayıs 2019’da Libya’da tutuklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden tutuklu iki Rus vatandaşının serbest bırakılması konusunun en yakın zamanda çözüme kavuşacağı yönünde yazılı teminat alındığını açıklamıştı.