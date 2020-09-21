Formula 1 Soçi Grand Prix'inde Rossiya Segodnya'nın inisiyatifiyle 'Lütfen Nefes Alın' etkinliği düzenlenecek

27 Eylül'de yapılacak Formula 1 Soçi Grand Prix'i öncesinde Soçi pistindeki Daniil Kvyat tribününe giden seyirciler, bu yıl Kovid-19 pandemisiyle mücadele eden doktorların portrelerinden oluşan Rusya haritasının yer aldığı 'Lütfen Nefes Alın' yazılı tişörtler giyecek.
VTB Bank'ın ana sponsor olduğu 2020 Formula 1 Soçi Grand Prix'i 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tribünlere sosyal mesafe koşulları gözetilerek seyirci alınacak.
'Lütfen Nefes Alın' etkinliği (http://breathe.ria.ru), başkalarının hayatlarını kurtarmak için her gün kendi hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığın bir göstergesi olacak.
Rossiya Segodnya'nın inisiyatifiyle gerçekleştirilen etkinlik, daha önce Rusya Premier Ligi'nin 29. hafta maçlarında Rus futbol takımlarının desteğini almıştı. 14 takımın futbolcuları ve hakemler, sahaya sağlık çalışanlarının portrelerinin yer aldığı tişörtlerle çıkmıştı.
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