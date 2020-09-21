Formula 1 Soçi Grand Prix'inde Rossiya Segodnya'nın inisiyatifiyle 'Lütfen Nefes Alın' etkinliği düzenlenecek

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Rosgonki şirketi ve VTB Bank ile birlikte Formula 1 Soçi Grand Prix'i kapsamında Kovid-19'la mücadeleye katılan doktorlara ve gönüllülere destek amacıyla 'Lütfen Nefes Alın' etkinliğini düzenleyecek.