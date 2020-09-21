Bogdanov: Serrac'ın istifası, Libya'daki sosyo-ekonomik konuları etkilememeli

Rus basınına demeç veren Bogdanov, "Bu tür istifalar, sosyo-ekonomik hayatın yönetimiyle ilgili konularda bir boşluk oluşturmamalı. Zira insanlara elektrik, su tedarik edilmesi, sağlık hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Birçok kişi, istifa ediyor ancak daha sonra uzun süre yükümlülüklerini yerine getiriyor, bu nedenle fiilen bir değişim olmuyor" dedi.

Serrac'ın istifaya hazırlandığını ve televizyondan istifa açıklaması yapacağını daha önce de duyduklarını belirten Bogdanov, "Ancak bu istifa tam olarak ne zaman gerçekleşecek? Serrac, ekim sonunda istifa etme niyetinde olduğunu duyurdu. Şu anda yeni cumhurbaşkanlığı konseyi, yeni birleşik hükümet de dahil olmak üzere yeni yönetim organları kurulabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Libya'nı doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin de istifa kararını açıkladığını ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bunu henüz kabul etmediğini anımsattı.

Bogdanov, istifa açıklamalarına rağmen hükümet üyelerinin vekil sıfatıyla önceki görevlerine devam ettiklerini kaydeden Bogdanov, herhangi bir aşamada uygun bir değişimin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizdi.