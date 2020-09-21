Bogdanov: Libya’da taraflar arası diyaloğun başlıca amacı ülkenin bütünlüğünü sağlamak olmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın son günlerde Libya’da çatışmaların olmamasından memnuniyet duyduğunu, bu durumun istikrar konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi için korunması gerektiğini kaydetti. Bogdanov’a göre, taraflar arası diyaloğun başlıca amacı da ülkenin bütünlüğünü sağlamak olmalı.

Rus basınına konuşan Bogdanov, “Libya’da sahadaki durumla ilgili memnuniyetle şunu gözlemliyoruz: Birkaç haftadır Libya’da askeri eylemler gerçekleşmedi” dedi.

Libya’da 21 Ağustos’ta ateşkes ilan edildiğini hatırlatan Bogdanov, bu tür açıklamaların desteği hak ettiğini ve sahadaki durum üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

Bogdanov, “Bu bağlamda, uluslararası toplumun tüm üyelerinin yanı sıra Libyalı tarafların, ülkedeki krizin askeri bir çözümü olmadığı konusunda mutabık kalması çok önemli” dedi.

Maalesef herkesin bu konuda hemfikir olmadığını belirten Bogdanov, Moskova’nın temasları sırasında bu hususa vurgu yaptığını, askeri eylemlerin yeniden başlatılmaması konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.

Bogdanov, “Bu anlamsız. Bu nedenle sahadaki durumun olduğu gibi ‘dondurulması’ gerektiğini söylüyoruz. Zira aksi takdirde silahlı çatışmaların yeniden başlaması tehlikesi mevcut” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki durumun daha önce birçok kez değiştiğine dikkat çeken Bogdanov, “Sözgelimi, ocakta başka bir durum vardı, şimdi başka. Ancak birileri eğer bu durumu değiştirmeye hazırlanıyorsa, bu çatışmaların yeniden başlamasına, insanların ölmesine yol açabilir, tüm bunlar uzayabilir ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir” açıklamasında bulundu.

Libya’da askeri bir çözümün mümkün olmadığını, askeri eylemlerin sonlandırılması ve ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Bogdanov, bunun Libya’nın parçalanması veya bölünmesi için değil, taraflar arasında istikrarlı, kapsayıcı bir diyaloğa yönelik koşullar yaratılması için yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu diyalog çerçevesinde, Libya’nın devlet yapısı ile ilgili meselelerin görüşülmesi gerektiğini de belirten Bogdanov, “Bu sırada ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin, bağımsızlığının korunması şeklindeki başlıca amaçtan yola çıkılmalı” dedi.

Bogdanov, Libya’da ekonomi ile ilgili meselelerin çözümü sırasında da tüm kaynakların halkın tamamının yararına kullanılmasının amaçlanması gerektiğini ekledi.