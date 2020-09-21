'Libya’da Rus paralı askerler’ hakkındaki haberleri yorumlayan Nebenzya: Sipariş üzerine yapıldığı ortada

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Libya’da faaliyette olduğu iddia edilen Rus ‘paralı askerler’ hakkında BM Güvenlik Konseyi yaptırım komitesi uzmanlarının raporlarındaki bilgilerin doğrulanmamış hileli veriler üzerine kurulduğunu, Rusya’nın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu ve sipariş üzerine yapıldığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Libya’da faaliyette olduğu iddia edilen Rus ‘paralı askerler’ hakkında BM Güvenlik Konseyi yaptırım komitesi uzmanlarının raporlarındaki bilgilerin doğrulanmamış hileli veriler üzerine kurulduğunu, Rusya’nın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu ve sipariş üzerine yapıldığını söyledi.

Batı medyasında defalarca yayınlanan ve uzmanların gizli raporlarına dayandırılan Libya’da Wagner Grubu paramiliter örgütünün mensuplarının varlık gösterdiği iddialarını yorumlayan Nebenzya, “Libya çözüm sürecinde ‘Rusya'nın yıkıcı rolü’ hakkındaki iddialarla ilgili suçlamalara gelince, bu konu hakkında birçok kez yorum yaptık. Batılı meslektaşlarımız genel olarak Güvenlik Konseyi 1970 Libya Komitesi'nin uzmanlar grubunun bilgilerine atıfta bulunuyor. Uzmanlar grubunun ülkemizden bahsettiği raporlarının gizli olmasına rağmen sürekli olarak basına sızdırılması dikkat çekici” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu bilgileri gördük ve onların büyük ölçüde doğrulanmamış ya da hileli verilere dayandığını ve Rusya'nın Libya’ya yönelik politikasını gözden düşürmeyi amaçladığını kesin olarak söyleyebiliriz. Bu apaçık bir sipariş.”

Moskova'nın, uzmanların alıntı yaptığı bazı isimsiz kaynakların Batı kökenine dair hiçbir şüphesi olmadığını vurgulayan Nebnzya, “Bunlar, 2011'de Libya devletini yıkan ve şimdiye kadar hala devam eden krize neden olan Batılı ülkelerin ta kendisi” ifadelerini kullandı.

‘Elimizde Libya’da Batılı askerlerin ve özel askeri şirketlerin varlık gösterdiğine dair veriler var’

Nebenzya, Rusya'nın elinde Libya'da Batılı askerlerin ve bu ülkeye paralı askerler toplayıp gönderen özel askeri şirketlerin varlığını gösteren bilgiler olduğunu belirtti.

“Batılı ülkelerin vatandaşları da raporlarda yer alıyor ve Batılı meslektaşlarımız bu hususta prensip olarak sessiz kalıyorlar” diyen Nebezya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde Batılı askerlerin ve özel askeri şirketlerin Libya'daki varlığı hakkında veriler mevcut. Bunlar keşif, Libya’daki çeşitli gruplara silah tedariki ve eğitim, Batı ülkelerine ve şirketlerine ait tesisleri koruma, Libya'ya paralı askerler toplayıp gönderme gibi faaliyetlerle uğraşıyor.”

Nebenzya, “Bu nedenle Batılı meslektaşlarımıza ikiyüzlülüğe ve medyadaki Rusya karşıtı kampanyalara son vermesini ve BM uzmanlar grubunun çalışmalarına profesyonel ve tarafsız bir şekilde yaklaşmasını öneririz” ifadelerini kullandı.