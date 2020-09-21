Rus halk sağlığı ajansı: Rusya’da Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalara gerek yok

Rusya’nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısındaki artışın sonbahar-kış salgın sezonunun başlamasıyla ilgili olduğunu belirterek genel olarak durumun istikrarlı olduğunu, bu nedenle yeni kısıtlamalara gerek olmadığını kaydetti.

Popova, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün ülkede salgınla ilgili durum sabit olarak kalıyor. Bugün gördüğümüz artış, ülkede solunum salgınları mevsiminin başlamasıyla ilgili. Eylülün ikinci yarısında sayılarda büyük artış göreceğimizi defalarca söyledik. Şu anda gördüğümüz de bu. Bugün kayda geçen her bir vaka epidemiyolojik durumla açıklanabilir. Bugünkü durumda anlaşılmayan, bilinmeyen hiçbir şey yok. Bu bağlamda, yeni kısıtlayıcı tedbirlere gerek yok” ifadesini kullandı.

Vatandaşların, sağlıklarını korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için basit kuralları akılda tutmaları gerektiğini kaydeden Popova, “Bunlar temiz eller, temiz yüzeyler, etrafta temiz nesneler, maske takma zorunluluğu. Bugün bu kaçınılmaz, ama aynı zamanda sağlığı korur” dedi.