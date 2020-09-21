Ryabkov: ABD, Navalnıy vakasında yapıcılıktan uzak ve politize bir tutum sergiliyor 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy vakasıyla ilgili tutumunun yapıcılıktan uzak ve politize olduğunu ifade etti.

Rus basınına demeç veren Ryabkov, Navalnıy vakasıyla ilgili tüm sürecin ABD de dahil Batılı ülkeler tarafından politize edildiğini belirtti.

Ryabkov, "ABD'nin Navalnıy vakasında ne tür temasları ne amaçla gerçekleştirdiğini söyleyemem ancak bizimle olan diyaloglarında tamamen politize ve büyük oranda yapıcılıktan uzak yaklaşımları var. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum" dedi.

Batılı aktörlerin Rusya karşıtlığına dayanan koalisyonlar oluşturduğuna dikkat çeken Ryabkov, "Bazı ülkeler bu süreçte puan kazanmaya çalışıyor. Geçmişte birçok kez uygulanan algoritmaların bir tekrarını izliyoruz. Hazin bir durum" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Almanya'dan Navalnıy vakasındaki gelişmeler hakkında bilgi almaları gerektiğini ancak Alman tarafının işbirliğine hazır olduğunu görmediklerini söyleyerek şöyle devam etti: "Her şeye rağmen, en nihayetinde Berlin'deki meslektaşlarımızdan çok sayıdaki sorumuza daha anlaşılır bir yanıt alma umutlarımızı koruyoruz. Paris ve Stockholm'deki meslektaşlardan da aynısını bekliyoruz."

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti. Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklayan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.

Komadan çıkan Navalnıy'ın şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyi seyrediyor.