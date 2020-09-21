Rus Dışişleri: ABD koronavirüs aşısı konusunda işbirliği yapmaya hevesli değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın koronavirüs aşısı geliştirme konusunda Washington ile işbirliğine hazır olduğunu, ancak ABD’nin bu konuda pek hevesli olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına demecinde Moskova’nın yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda Washington ile işbirliğine hazır olduğunu, ancak ABD’nin bu konuda pek te hevesli olmadığını söyledi.

Ryabkov, “Son zamanlarda bu alandaki çalışmalarımıza olan ilginin arttığını görüyoruz, fakat Amerikan uzman kuruluşlarının bizimle etkileşim açısından tutumlarının maalesef belli bir politik yaklaşımın izlerini taşıyor. Ülkemizde yapılanları görmezden geldiklerini söylemek istemiyorum, fakat genel olarak tüm ihtiyaç sahiplerinin aşıya erişebileceği anı yakınlaştırmak adına uygulamada işbirliği yapmaya istekli olduklarını da göremiyorum” dedi ve ekledi:

“Washington'u ülkemizde olup bitenlere daha makul ve objektif olarak bakmaya çağırıyoruz. Biz işbirliğine açığız.”