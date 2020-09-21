Rusya: Özbekistan, EpiVakKorona aşısının testlerine katılmak istiyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Özbekistan'ın Rus Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının testlerine katılmaya ilgi gösterdiğini açıkladı.

Rospotrebnadzor yönetimi, Özbekistan Sağlık Bakanlığı Sıhhi-Epidemiyolojik Refah Kurumu'nun yetkilileriyle Kovid-19 pandemisiyle mücadele konulu bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamaya göre taraflar, Rusya ve Özbekistan'daki salgın durumunu, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma koşullarını ve Rospotrebnadzor'a bağlı Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının test aşamasını istişare etti.

Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Rospotrebnadzor uzmanlarının gönderilmesi ve tıbbi destek sunulması nedeniyle Rusya'ya teşekkür eden Özbek tarafı, EpiVakKorona aşısı tescil edildikten sonra bu aşının uygulanmasına yönelik testlere katılmaya ilgi duyduklarını vurguladı.

EpiVakKorona adlı aşının klinik araştırmaları 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

8 Eylül'de ikinci aşama tamamlanırken nihai sonuçlarının 30 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alabilir.

Aşının ilk partisinin genişletilmiş klinik araştırmalar için ekim ayında üretilebileceği açıklanmıştı.