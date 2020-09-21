Rusya Başsavcılığı Navalnıy’ı Almanya’da sorgulamak istiyor

Rusya Başsavcılığı’nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ı sorguya çekip Novosibirsk ve Tomsk seyahati ile ilgili detayları öğrenmek istediği bildirildi.

Russia Today (RT) televizyonunun aktardığına göre Rusya Başsavcılığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ı sorguya çekip kendisinin Novosibirsk ve Tomsk’a yaptığı seyahati ile ilgili detayları öğrenmek istiyor.

Habere göre başsavcılık, trafik polisi ile birlikte Almanya Adalet Bakanlığı'na bu talebi içeren bir yazı gönderdi. Soruşturma müfettişleri, Navalnıy’ı zehirleme çıkarımını kontrol edip sağlık durumu ile ilgili bilgileri ilk elden almak istiyor.

Savcılık çalışanları, Navalnıy'ın iş gezisini kimin planladığını ve uçağının Moskova'dan kalktığı andan itibaren Omsk'taki hastaneye kaldırılana kadar yaptığı seyahatte kedisine kimin eşlik ettiğini, ayrıca muhalifin Tomsk’taki otelde kaldığı odaları neden değiştirdiğini açıklığa kavuşturmak istiyor.

Başsavcılık ayrıca Alman uzmanlardan analiz ve toksikolojik araştırma sonuçlarını da talep etti.

Navalnıy’ın sorgusunun Almanya’da yapılması planlanıyor.

Almanya Adalet Bakanlığı ise gelen belgeyi incelemeye almış bulunuyor.